Феррер оценил шансы Испании на Кубке Дэвиса — 2026

Капитан сборной Испании Давид Феррер объяснил, почему считает этот год хорошей возможностью для победы в Кубке Дэвиса – 2026. В последний раз Испания выигрывала турнир в 2019 году.

«Думаю, это хороший год, потому что большую часть года Карлос не соревновался и подойдёт хорошо физически и ментально, так как в конце концов они обычно подходят очень измотанными. Воодушевление и мотивация Рафы от того, что всё для него ново, и возможность играть Кубок Дэвиса рядом с Карлосом, думаю, будет для него мотивирующим. И потом Марсель, который всегда лидер в паре. Для меня это очень важный игрок, который всегда показывал самоотдачу. И потом Дани, Мартин, Хауме, Педро Мартинес, который всегда козырь для пары и всегда играет на очень высоком уровне. Алехандро, почему нет? Посмотрим до конца года», – приводит слова Феррера Relevo.