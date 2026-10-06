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«Мы фавориты? Да». Феррер — об игре Испании с Австрией в Кубке Дэвиса

«Мы фавориты? Да». Феррер — об игре Испании с Австрией в Кубке Дэвиса
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Капитан сборной Испании Давид Феррер рассказал, каким видит противостояние своей команды со сборной Австрии, с которой Испания встретится в четвертьфинальном матче «Финала восьми» Кубка Дэвиса – 2026. По словам Феррера, его подопечные вполне способны пройти в полуфинал.

«В этом новом формате Кубка Дэвиса всё гораздо более выравнено. Парный разряд имеет большое значение. Очевидно, это хорошее противостояние для нас в том смысле, что, если все игроки доступны, мы фавориты. Но означает ли это, что мы выиграем? Нет. Мы фавориты? Да. Так было и против Нидерландов, когда Рафа Надаль играл свой последний матч, – и посмотрите, что случилось. Мы проиграли то противостояние, хотя были явными фаворитами, но мы не должны от этого отказываться. У меня большая уверенность, что, если все доступны и без физических проблем, у нас будет отличная команда, чтобы как минимум быть в полуфинале», – приводит слова Феррера Relevo.

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