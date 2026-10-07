Ренне Стаббс призвала изменить правила после дисквалификации Медведева на турнире в Пекине

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс выступила за введение единого правила, регулирующего поведение теннисистов, после дисквалификации чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева на турнире ATP-500 в Пекине.

«Я буду стоять на своём. У меня самой на корте бывали разные моменты. Я кричала, ругалась и расстраивалась. Я знаю, что значит быть эмоциональной теннисисткой. Я не Эмма Наварро и не Джессика Пегула.

Я скорее на стороне [Арины] Соболенко. Но я бы никогда так не поступила. Я бы никогда не бросила ракетку до такой степени, чтобы потерять контроль. Я не понимаю, почему каждый судья не применяет в таких случаях единое правило.

Я видела, как [Стефанос] Циципас отправлял мячи в сторону трибун, а судья говорил мне: «Он поймал мяч». Что? Зритель поймал мяч? Какая разница? Если вы выбили мяч за пределы корта и он оказался рядом со зрителями, это должно считаться нарушением.

Конечно, здесь есть определённая неоднозначность, если мяч перелетает через трибуны. Но мне всё равно. Я думаю, что нужно сделать так, чтобы игрока немедленно дисквалифицировали, если мяч покидает пределы корта и оказывается рядом со зрителями. То же самое касается ракетки. Только так можно остановить подобные случаи.

В теннисе необходимо ввести единое правило. Если вы отправили мяч за пределы корта, даже случайно, ничего не поделать. Вы сами контролируете свои действия. Мы спорили с болельщиками Новака Джоковича, которые считали, что Даниила Медведева не нужно было дисквалифицировать. Но в таких ситуациях игрок должен быть дисквалифицирован немедленно. Если вы попали человеку в лицо, то всё должно быть однозначно. На этом точка», — приводит слова Стаббс The Tennis Gazzette.