«Он должен делать то, что необходимо». Ким Клейстерс — о травме Янника Синнера

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс отреагировала на решение пятикратного чемпиона мэйджоров, лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера досрочно завершить сезон-2026.

«Очень жаль, что такой игрок, как Янник, не сможет принять участие в этой части сезона — в его завершении. Я не удивилась. Думаю, он пытался понять, как долго сможет тянуть, проверяя состояние колена: наступит ли улучшение к крупным турнирам? Он пробовал разные варианты, но в итоге осознал, что восстановление идёт не так быстро, как хотелось бы. Знаете, он особо не распространялся о деталях травмы, так что нам остаётся только гадать или ждать новостей.

Он один из тех немногих игроков, кто решил досрочно завершить сезон. Сказал себе: «Ладно, на этот год хватит, возьму паузу, восстановлюсь и сосредоточусь на качественной предсезонной подготовке». Но, знаете, он должен делать то, что необходимо: заботиться о себе, следить за тем, чтобы нормально восстановиться и подойти к следующему сезону в полной готовности», — сказала Клейстерс в подкасте Love All.