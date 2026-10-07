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Се Шувэй/Елена Остапенко — Ирина Хромачёва/Людмила Самсонова: результат матча 7 октября, счёт 2:0, второй круг, пары; WTA Пекин

Хромачёва и Самсонова не вышли в 1/4 финала турнира в Пекине, проиграв Шувэй и Остапенко
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Российские теннисистки Ирина Хромачёва (1104-я в рейтинге) и Людмила Самсонова (39-я в рейтинге WTA) проиграли 946-й ракетке мира представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и 32-му номеру мирового рейтинга латвийской теннисистке Елене Остапенко в матче второго круга парного разряда турнира WTA-1000 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
07 октября 2026, среда. 09:55 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
И. Хромачёва Л. Самсонова

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. По ходу матча Хромачёва и Самсонова сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Шувэй и Остапенко пять подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В 1/4 финала Се Шувэй и Елена Остапенко сойдутся с представительницей Новой Зеландии Эрин Рутлифф (747-я в рейтинге) и теннисисткой из Индонезии Алдилой Сутджиади (1101-я строчка в мировом рейтинге).

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