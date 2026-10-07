Хромачёва и Самсонова не вышли в 1/4 финала турнира в Пекине, проиграв Шувэй и Остапенко

Российские теннисистки Ирина Хромачёва (1104-я в рейтинге) и Людмила Самсонова (39-я в рейтинге WTA) проиграли 946-й ракетке мира представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и 32-му номеру мирового рейтинга латвийской теннисистке Елене Остапенко в матче второго круга парного разряда турнира WTA-1000 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. По ходу матча Хромачёва и Самсонова сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Шувэй и Остапенко пять подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В 1/4 финала Се Шувэй и Елена Остапенко сойдутся с представительницей Новой Зеландии Эрин Рутлифф (747-я в рейтинге) и теннисисткой из Индонезии Алдилой Сутджиади (1101-я строчка в мировом рейтинге).