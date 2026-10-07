Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, проиграв Мертенс
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, уступив бельгийке Элисе Мертенс (19-й номер рейтинга) в матче четвёртого круга со счётом 3:6, 3:6.
Пекин (ж). 4-й круг
07 октября 2026, среда. 10:05 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Мертенс сделала два эйса, допустила две двойн