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Элисе Мертенс— Кори Гауфф: результат матча 7 октября, счёт 2:0, четвёртый круг; WTA Пекин

Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, проиграв Мертенс
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, уступив бельгийке Элисе Мертенс (19-й номер рейтинга) в матче четвёртого круга со счётом 3:6, 3:6.

Пекин (ж). 4-й круг
07 октября 2026, среда. 10:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Мертенс сделала два эйса, допустила две двойн