Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, проиграв Мертенс

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, уступив бельгийке Элисе Мертенс (19-й номер рейтинга) в матче четвёртого круга со счётом 3:6, 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Мертенс сделала два эйса, допустила две двойн