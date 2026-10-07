«Рада, что не теряла концентрации». Швёнтек — о победе над Йович в 1/8 финала в Пекине

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свою игру в матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Пекине, где она обыграла американку Иву Йович со счётом 6:1, 6:3.

— Вы всегда говорите о том, что нужно двиг