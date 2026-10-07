«Рада, что не теряла концентрации». Швёнтек — о победе над Йович в 1/8 финала в Пекине
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свою игру в матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Пекине, где она обыграла американку Иву Йович со счётом 6:1, 6:3.
Пекин (ж). 4-й круг
07 октября 2026, среда. 08:10 МСК
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
— Вы всегда говорите о том, что нужно двиг