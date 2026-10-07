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«Прошлые результаты ничего не гарантируют». Ига Швёнтек — об уверенности в себе

«Прошлые результаты ничего не гарантируют». Ига Швёнтек — об уверенности в себе
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине рассказала об уверенности в себе.

— Насколько уверенно вы чувствуете себя в своей игре сейчас, глядя в будущее?
— Думаю, даже без учёта сыгранных матчей, я черпаю уверенность в проведённых тренировках. Чувствую, что моя игра улучшилась. Конечно, выступать на турнирах бывает непросто — не всё зависит только от тебя. Но я верю, что выбранный мной путь правильный. Это и придаёт мне наибольшую уверенность.

Безусловно, успешные матчи всегда здорово поднимают уверенность в себе. Но теннис — сложный вид спорта. Нужно быть готовой к каждой игре. Прошлые результаты сами по себе ничего не гарантируют. Я буду продолжать выкладываться по максимуму, а там посмотрим, как всё сложится, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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