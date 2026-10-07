Мертенс — пятая теннисистка, победившая игроков из топ-10 на всех покрытиях в 2026 году

19-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала одной из пяти теннисисток, одержавших в 2026 году победы над соперницами из топ-10 рейтинга WTA на всех трёх покрытиях.

В матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 на харде бельгийка обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:3. На Уимблдоне (трава) теннисистка одержала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной. На турнире категории WTA-1000 в Риме (грунтовое покрытие) Мертенс обыграла итальянку Жасмин Паолини.

Ранее это удалось финалистке двух турниров «Большого шлема» чешской теннисистке Каролине Муховой, шестому номеру мирового рейтинга чешке Линде Носковой и американкам Эмме Наварро (24-я в рейтинге) и Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA).