«Этот турнир многое для меня изменил». Ига Швёнтек — о «тысячнике» в Пекине

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от игры на турнире WTA-1000 в Пекине, Китай.

— Турнир China Open проводится уже в 20-й раз. Вы победили здесь в 2023 году. Какие у вас остались впечатления от этого турнира? Что бы вы могли сказать о China Open?

— Конечно, у меня остались прекрасные воспоминания. Победа на China Open в 2023 году стала для меня первой на турнире категории WTA-1000. Это действительно подняло мне настроение, я бы сказала. Благодаря этому мой сезон стал более полноценным.

Этот турнир многое для меня изменил. Мне очень нравится сюда возвращаться. Это отличное соревнование, и для спортсменов здесь созданы прекрасные условия. Даже если бы не было этих приятных воспоминаний, я бы всё равно с удовольствием сюда вернулась, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.