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Ринки Хидзиката — Роман Сафиуллин: результат матча 7 октября, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Шанхае

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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79-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, Китай. На старте соревнований он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату (85-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:3.

Шанхай. 1-й круг
07 октября 2026, среда. 11:15 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хидзикаты пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованны