79-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, Китай. На старте соревнований он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату (85-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хидзикаты пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованны