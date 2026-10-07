«Результаты, которые кажутся сверхчеловеческими». Швёнтек — о победе Джоковича в Пекине

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на победу 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича на турнире ATP-500 в Пекине.

— Итак, Новак Джокович только что завоевал здесь свой седьмой титул. Он не проиграл на этом корте ни одного матча. Мы все видели, как он провёл для тебя мастер-класс перед турниром. Хочешь что-нибудь сказать Новаку?

— О боже, да, он величайший. То, что он демонстрирует, — такая невероятная стабильность из сезона в сезон, — просто поразительно. Как вы и сказали, семь титулов здесь — это нечто невероятное; он показывает результаты, которые кажутся сверхчеловеческими, но доказывает, что это возможно. Он потрясающий, такой целеустремлённый и мотивированный; он, безусловно, пример для всех нас. Поздравляю его! — сказала Швёнтек в интервью на корте.