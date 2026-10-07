«Не в первый раз обращаюсь к нему». Швёнтек рассказала о помощи со стороны Джоковича

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что обращается за помощью к 24-кратному победителю мэйджоров сербу Новаку Джоковичу.

«Хотелось бы, чтобы он подольше поучил меня принимать подачу, ведь он в этом лучший. Но всё, что он говорит, просто замечательно. Он очень открытый человек. Я уже не в первый раз обращаюсь к нему с вопросом, и он всегда даёт дельные советы и охотно делится знаниями. Очень приятно видеть таких игроков, которые хотят, чтобы другие тоже прогрессировали. Он действительно отличный человек, и я это очень ценю», — сказала Швёнтек в интервью на корте.