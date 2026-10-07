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«Я плохо играла». Гауфф — о поражении в матче против Мертенс на «тысячнике» в Пекине

«Я плохо играла». Гауфф — о поражении в матче против Мертенс на «тысячнике» в Пекине
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине против бельгийки Элисе Мертенс (19-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Пекин (ж). 4-й круг
07 октября 2026, среда. 10:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

— Что, по-вашему, сегодня могло бы изменить результат?
— Думаю, я просто плохо играла. Я плохо двигалась. Было много вещей