«Я плохо играла». Гауфф — о поражении в матче против Мертенс на «тысячнике» в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине против бельгийки Элисе Мертенс (19-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

— Что, по-вашему, сегодня могло бы изменить результат?

— Думаю, я просто плохо играла. Я плохо двигалась. Было много вещей