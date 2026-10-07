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«Это сильно выматывает». Гауфф — об оскорбительных высказываниях в её сторону в интернете

«Это сильно выматывает». Гауфф — об оскорбительных высказываниях в её сторону в интернете
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как реагирует на оскорбительные высказывания в её сторону в интернете.

— Очевидно, вам пришлось реагировать на некоторые оскорбления в интернете. Как прошли для вас последние 36 часов?
— Честно говоря, это довольно сильно выматывает. Я просто выключаю телефон и двигаюсь дальше. В любом случае ничего нельзя с этим поделать, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Гауфф уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 3:6, 3:6. Действующей победительницей турнира является американка Аманда Анисимова, которая в финальном поединке прошлого года одолела чешку Линду Носкову.

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