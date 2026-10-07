«Это сильно выматывает». Гауфф — об оскорбительных высказываниях в её сторону в интернете

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как реагирует на оскорбительные высказывания в её сторону в интернете.

— Очевидно, вам пришлось реагировать на некоторые оскорбления в интернете. Как прошли для вас последние 36 часов?

— Честно говоря, это довольно сильно выматывает. Я просто выключаю телефон и двигаюсь дальше. В любом случае ничего нельзя с этим поделать, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Гауфф уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 3:6, 3:6. Действующей победительницей турнира является американка Аманда Анисимова, которая в финальном поединке прошлого года одолела чешку Линду Носкову.