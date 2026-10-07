«Дело просто в отдыхе». Кори Гауфф оценила своё выступление на турнире в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свою игру на турнире категории WTA-1000 в Пекине. Теннисистка не сумела выйти в 1/4 финала, уступив 19-й ракетке мира бельгийке Элисе Мертенс со счётом 3:6, 3:6.

— Как бы вы оценили своё выступление на турнире WTA-1000 в Пекине в этом году?

— Ну, очевидно, сегодняшний результат немного разочаровывает. У меня было два хороших матча. Да, я всегда получаю удовольствие от игры здесь.

Думаю, дело просто в отдыхе. Мне ка