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Мертенс рассказала, что победу над Гауфф в Пекине посвятила своему тренеру и бойфренду

Мертенс рассказала, что победу над Гауфф в Пекине посвятила своему тренеру и бойфренду
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19-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс рассказала, что свою победу над американкой Кори Гауфф в четвёртом круге WTA-1000 в Пекине посвятила своему возлюбленному и тренеру Кристоферу Хейману.

«Конечно, Кори потрясающая теннисистка. Я знала, что матч будет очень тяжёлым. У меня была мотивация. У моего тренера… моего бойфренда завтра день рождения. Эту победу я посвящаю ему и всей той работе, которую мы вместе проделали», — сказала Мертенс в интервью на корте.

Мертенс обыграла Гауфф со счётом 6:3, 6:3. В следующем матче бельгийская теннисистка сыграет с девятой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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