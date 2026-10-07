«На данный момент ничего не решено». Хуан-Карлос Ферреро — о своём возвращении в тур

Хуан-Карлос Ферреро, чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, бывший тренер третьей ракетки мира Карлоса Алькараса, высказался о своём возвращении в тур.

«Сейчас у меня всё хорошо, я полон энтузиазма, в конце концов, меня зовёт конкуренция. На данный момент у меня ничего не решено. Говорю это совершенно искренне.

Я вернусь только в том случае, если появится что-то, что действительно меня увлечёт и принесёт удовлетворение. Если такого предложения не будет, я спокойно продолжу заниматься своей академией», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

Напомним, Ферреро стал тренером Алькараса в 2019 году. Под его руководством тот выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». Сотрудничество прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.