Ферреро: если я присоединюсь к команде Синнера, то не ради того, чтобы досадить Алькарасу

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, бывший тренер третьей ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро ответил, может ли стать тренером лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Болельщики Карлитоса [Карлоса Алькараса] хотят для него самого лучшего. Возможно, им будет неприятно увидеть меня в команде Янника [Синнера].

Но если оставить всё это в стороне, наши отношения как игрока и тренера завершились, и с тех пор прошёл уже год. Сейчас я хочу сосредоточиться на собственном развитии как тренера и на том, как мне двигаться дальше в профессии.

Имя игрока, по идее, не должно иметь такого большого значения. Хотя, если речь пойдёт о Яннике, я понимаю, что люди могут подумать именно так. Люди должны уважать моё решение. И самое главное: если в будущем я присоединюсь к команде Синнера, то сделаю это совершенно точно не для того, чтобы досадить Карлосу, а ради собственного развития как тренера и возможности поработать с двумя лучшими игроками этого поколения», — приводит слова Ферреро Punto de Break.