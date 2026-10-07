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«Доверяю своей напарнице». Элисе Мертенс — об игре с Дианой Шнайдер на турнире в Пекине

«Доверяю своей напарнице». Элисе Мертенс — об игре с Дианой Шнайдер на турнире в Пекине
Комментарии

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс высказалась об игре в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. На турнире WTA-1000 в Пекине дуэт вышел в четвертьфинал, обыграв Терезу Михаликову и Оливию Николлс со счётом 6:1, 6:3.

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
07 октября 2026, среда. 13:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс

— Сегодня вам пришлось переключиться с одиночного разряда на парный. Очевидно, что это совершенно разные игры. Как вы справляетесь с различиями в тактике?
— Конечно, я доверяю своей напарнице. У нас новый тандем. Она немного моложе меня, так что ей проще справляться с нагрузками и поддерживать высокий уровень энергии (улыбается).