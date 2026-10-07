«Доверяю своей напарнице». Элисе Мертенс — об игре с Дианой Шнайдер на турнире в Пекине

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс высказалась об игре в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. На турнире WTA-1000 в Пекине дуэт вышел в четвертьфинал, обыграв Терезу Михаликову и Оливию Николлс со счётом 6:1, 6:3.

— Сегодня вам пришлось переключиться с одиночного разряда на парный. Очевидно, что это совершенно разные игры. Как вы справляетесь с различиями в тактике?

— Конечно, я доверяю своей напарнице. У нас новый тандем. Она немного моложе меня, так что ей проще справляться с нагрузками и поддерживать высокий уровень энергии (улыбается).