«Доверяю своей напарнице». Элисе Мертенс — об игре с Дианой Шнайдер на турнире в Пекине
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс высказалась об игре в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. На турнире WTA-1000 в Пекине дуэт вышел в четвертьфинал, обыграв Терезу Михаликову и Оливию Николлс со счётом 6:1, 6:3.
Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
07 октября 2026, среда. 13:10 МСК
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
— Сегодня вам пришлось переключиться с одиночного разряда на парный. Очевидно, что это совершенно разные игры. Как вы справляетесь с различиями в тактике?
— Конечно, я доверяю своей напарнице. У нас новый тандем. Она немного моложе меня, так что ей проще справляться с нагрузками и поддерживать высокий уровень энергии (улыбается).