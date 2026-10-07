«Не сказал бы, что это нормально». Руседски — о Звереве в четвертьфинале Пекина

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски назвал неправильными действия второй ракетки мира Александра Зверева в четвертьфинальном матче турнира ATP-500 в Пекине, Китай, с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. После розыгрыша, в котором Зверев промахнулся с форхенда, немец остановил игру и пожаловался судье на то, что боковой рекламный экран сменил изображение во время подачи и сбил его с толку.

«Я не сказал бы, что это нормально. Ты не играешь розыгрыш до конца, а когда он заканчивается, говоришь: «О, могу я сыграть его снова?» С моей точки зрения, если хочешь переиграть розыгрыш, ты должен остановить его до завершения. Всегда так было. Если есть помеха или что-то произошло, ты должен остановиться и прекратить немедленно. Если ты не останавливаешься и ждёшь окончания розыгрыша, проигрываешь его и получаешь возможность повторить и сыграть снова… тогда я считаю, что правило просто-напросто ошибочное», – приводит с