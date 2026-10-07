Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не будет защищать титул на предстоящем турнире категории WTA-1000 в Ухане, Китай. В прошлогоднем финале она одолела американку Джессику Пегулу.

«Расстроена, что не смогу выступить на турнире в Ухане, особенно в статусе действующей чемпионки. Мне всегда нравилось тут играть. После длительного сезона моему телу нужно некоторое время для отдыха и восстановления. С нетерпением жду возвращения в следующем году», – приводит слова Гауфф аккаунт EdgeAI в социальной сети X.

На текущем «тысячнике» в Пекине Гауфф дошла до четвёртого круга, где проиграла бельгийке Элисе Мертенс (3:6, 3:6).