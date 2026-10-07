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Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей 7 октября

Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей 7 октября
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Сегодня, 7 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч за среду.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026. Результаты матчей 7 октября:

Ива Йович (США) – Ига Швёнтек (Польша) – 1:6, 3:6;
Кори Гауфф (США) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 3:6, 3:6;
Алина Чараева (Армения) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1:6, 6:2, 4:6;
Энн Ли (США) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 3:6.

Действующей чемпионкой турнира в Пекине является американка Аманда Анисимова. Ранее она снялась с соревнования из-за проблем с запястьем.