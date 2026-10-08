«Знала, что могу победить». Эала — о победе в Вашингтоне

18-я ракетка мира Александра Эала, выступающая за Филиппины, рассказала о своих эмоциях после победы в «пятисотнике» в Вашингтоне, США, в августе этого года. Для Эалы этот титул стал первым в одиночном разряде.

«Я не чувствовала давления, связанного с необходимостью победить в этом году или на этом турнире. Знала, что у меня точно будет ещё один шанс. У меня была довольно сложная сетка. Но это не значит, что я не верила в свои силы. Просто я знала, что могу победить, и была довольна тем, как