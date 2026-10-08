Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 8 октября
Сегодня, 8 октября, на хардовых кортах Пекина пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В его рамках состоятся матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 8 октября (время начала — московское):
- 10:00. Каролина Мухова (Чехия, 7) – Никола Бартунькова (Чехия, 26);
- 14:00. Екатерина Александрова (Россия,