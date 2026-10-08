«Знаю, как тяжело вернуться». Джокович — о Синнере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира Новак Джокович высказался в поддержку первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который ранее досрочно завершил сезон из-за проблем с коленом.

«Не говорил с Янником с тех пор, как он получил травму. Я увидел новости два дня назад и свяжусь с ним, чтобы узнать, как он.

Как человек, переживший серьёзные травмы в карьере, знаю, как тяжело вернуться. Если ты вне тура так долго, нагрузка становится больше, чем обычно, особенно ментально. Ты можешь быть готов физически, но потом есть психологическая сторона. На корте ты думаешь: «Я действительно полностью восстановился и могу сделать это движение?»

Я уверен, он и его команда принимают разумные решения. Он был лучшим игроком мира и вместе с Карлосом доминировал в туре последние годы. Теннис скучает по нему, но в то же время нужно думать о долгосрочной перспективе. Считаю, это разумно, важно подарить себе дополнительные годы карьеры, потому что так становится больше возможностей для достижения всех своих целей», — приводит слова Джоковича Punto de Break.