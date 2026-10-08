«Теннис — это американские горки». Карлос Алькарас — о лидерах ATP-тура в этом сезоне

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, удивляет ли его расстановка сил в ATP-туре в этом сезоне.

— В первой половине года ты выигрываешь Australian Open, затем Янник побеждает практически на всех турнирах серии «Мастерс». А потом ситуация стремительно меняется. Например, Саша выигрывает два турнира «Большого шлема». Удивляет ли тебя то, как быстро всё может измениться?

— Вовсе нет. Я знаю, что теннис — это, скажем так, американские горки. Игрок может начать год очень успешно, выиграв два, три, четыре турнира — сколько угодно. Затем ситуация может измениться в пользу другого теннисиста, который начнёт доминировать в туре — на грунте или даже на траве — и выигрывать всё подряд. А потом, скажем, перед американской серией всё может снова перевернуться.

Год может быть очень долгим. Мы проводим множество матчей и играем на множестве турниров. Порой у нас достаточно времени, чтобы наилучшим образом адаптировать свою игру к оставшейся части сезона.

Поэтому я понимаю: в теннисе нужно быть готовым и сосредоточенным на каждом турнире, использовать каждую неделю тренировок, чтобы становиться лучше, ведь соперники, возможно, тренируются даже усерднее тебя, пытаясь догнать.

В этом, я бы сказал, и заключается прелесть тенниса: множество игроков борются за одни и те же цели, а позиции в рейтинге постоянно меняются. Так что я ничуть не удивлён, —