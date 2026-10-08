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Екатерина Александрова – Мирра Андреева, результат матча 8 октября 2026, счёт 0:2, 1/4 финала, WTA 1000

Мирра Андреева обыграла Александрову и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В четвертьфинальном матче она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты. По ходу матча Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. Александрова пять раз подала навылет, а также допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

В полуфинале Андреева встретится с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

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