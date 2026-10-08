Мирра Андреева обыграла Александрову и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В четвертьфинальном матче она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты. По ходу матча Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. Александрова пять раз подала навылет, а также допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

В полуфинале Андреева встретится с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.