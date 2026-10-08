Мирра Андреева установила рекорд WTA после четвертьфинального матча с Александровой

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории WTA-1000, вышедшей в четвёртый полуфинал турниров этой категории. На момент выхода в полуфинал её возраст составил 19 лет 154 дня. Об этом сообщает OptaAce в соцсети Х.

Предыдущее достижение принадлежало четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф. Она достигла этого результата в 2023 году на турнире в Пекине, Китай. На тот момент Гауфф было 19 лет 203 дня.

В четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине Мирра Андреева обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).