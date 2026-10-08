15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Теннис. Shanghai Masters. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева установила рекорд WTA после четвертьфинального матча с Александровой

Мирра Андреева установила рекорд WTA после четвертьфинального матча с Александровой
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории WTA-1000, вышедшей в четвёртый полуфинал турниров этой категории. На момент выхода в полуфинал её возраст составил 19 лет 154 дня. Об этом сообщает OptaAce в соцсети Х.

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Предыдущее достижение принадлежало четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф. Она достигла этого результата в 2023 году на турнире в Пекине, Китай. На тот момент Гауфф было 19 лет 203 дня.

В четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине Мирра Андреева обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Материалы по теме
Мирра Андреева обыграла Александрову и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android