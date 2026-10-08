Мирра Андреева установила рекорд WTA после четвертьфинального матча с Александровой
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории WTA-1000, вышедшей в четвёртый полуфинал турниров этой категории. На момент выхода в полуфинал её возраст составил 19 лет 154 дня. Об этом сообщает OptaAce в соцсети Х.
Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
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|7 7
Мирра Андреева
М. Андреева
Предыдущее достижение принадлежало четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф. Она достигла этого результата в 2023 году на турнире в Пекине, Китай. На тот момент Гауфф было 19 лет 203 дня.
В четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине Мирра Андреева обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
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