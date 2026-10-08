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«Она играла невероятно». Мирра Андреева — о матче с Екатериной Александровой в Пекине

«Она играла невероятно». Мирра Андреева — о матче с Екатериной Александровой в Пекине
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине, Китай, в котором встречалась с соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 28-ю строчку в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу 19-летней теннисистки.

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я очень рада, что мы закончили этот матч, потому что знала: если дойдёт до третьего сета, будет очень тяжело для нас обеих. Но она играла невероятно. Даже когда у меня было преимущество во втором сете, ведя 5:2, я чувствовала, что она всё ещё давит на меня. Мне казалось, что она играет лучше, а я как-то не использовала свои шансы, могла бы играть агрессивнее. Но какой это был матч! Я очень довольна, как всё сложилось. Думаю, она сегодня играла невероятно, и я очень рада одержать свою первую победу над ней», – сказала Андреева в интервью на корте.

Теперь счёт в личных встречах Александровой и Андреевой составляет 2-1.

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