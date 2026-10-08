«Она играла невероятно». Мирра Андреева — о матче с Екатериной Александровой в Пекине

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине, Китай, в котором встречалась с соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 28-ю строчку в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу 19-летней теннисистки.

«Я очень рада, что мы закончили этот матч, потому что знала: если дойдёт до третьего сета, будет очень тяжело для нас обеих. Но она играла невероятно. Даже когда у меня было преимущество во втором сете, ведя 5:2, я чувствовала, что она всё ещё давит на меня. Мне казалось, что она играет лучше, а я как-то не использовала свои шансы, могла бы играть агрессивнее. Но какой это был матч! Я очень довольна, как всё сложилось. Думаю, она сегодня играла невероятно, и я очень рада одержать свою первую победу над ней», – сказала Андреева в интервью на корте.

Теперь счёт в личных встречах Александровой и Андреевой составляет 2-1.