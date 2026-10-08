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Мирра Андреева впервые станет четвёртой ракеткой мира

Мирра Андреева впервые станет четвёртой ракеткой мира
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Российская теннисистка Мирра Андреева обогнала в Чемпионской гонке WTA американскую теннисистку Кори Гауфф после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. С ближайшего понедельника, 12 октября, россиянка впервые в своей карьере станет четвёртой ракеткой мира. Гауфф опустится на пятую строчку.

Выход на четвёртое место в мировом рейтинге Андреевой стал возможен после победы в четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине, где 19-летняя теннисистка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу Мирры.

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В полуфинале турнира Андреева встретится с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

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