Мирра Андреева впервые станет четвёртой ракеткой мира
Поделиться
Российская теннисистка Мирра Андреева обогнала в Чемпионской гонке WTA американскую теннисистку Кори Гауфф после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. С ближайшего понедельника, 12 октября, россиянка впервые в своей карьере станет четвёртой ракеткой мира. Гауфф опустится на пятую строчку.
Выход на четвёртое место в мировом рейтинге Андреевой стал возможен после победы в четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине, где 19-летняя теннисистка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу Мирры.
Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Мирра Андреева
М. Андреева
В полуфинале турнира Андреева встретится с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2026
-
18:53
-
17:00
-
16:41
-
16:29
-
16:05
-
15:22
-
15:02
-
14:36
-
14:20
-
14:10
-
14:09
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:25
-
12:55
-
12:35
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:58
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
08:45
-
08:34
-
02:22
-
01:19
-
01:11
-
00:46
-
00:41
-
00:24
-
00:14
-
00:09
-
00:05