Мирра Андреева впервые станет четвёртой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева обогнала в Чемпионской гонке WTA американскую теннисистку Кори Гауфф после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай. С ближайшего понедельника, 12 октября, россиянка впервые в своей карьере станет четвёртой ракеткой мира. Гауфф опустится на пятую строчку.

Выход на четвёртое место в мировом рейтинге Андреевой стал возможен после победы в четвертьфинальном матче «тысячника» в Пекине, где 19-летняя теннисистка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 28-ю строчку. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу Мирры.

В полуфинале турнира Андреева встретится с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.