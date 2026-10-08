«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026 год. Результаты матчей 8 октября:

Нуну Боржеш (Португалия) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) – 7:6 (7:5), 6:2;

Хауме Мунар (Испания) – Дженсон Бруксби (США) – 5:7, 4:6;

Павел Котов (Россия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 7:6 (7:4);

Киммер Коппеянс (Бельгия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 5:7;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Илья Симакин (Россия) – 2:6, 6:2, 7:5;

Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Валантен Руае (Франция) – 6:3, 6:1;

Хуберт Хуркач (Польша) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:4);

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:4, 6:2;

Мариано Навоне (Аргентина) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:4, 5:7, 3:6;

Бернард Томич (Австралия) – Маттео Арнальди (Италия) – 3:6, 1:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) –Захари Свайда (США) – 3:6, 6:7 (3:7);

Маркос Гирон (США) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:1, 3:6, 4:6;

Мартин Ландалус (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 4:6;

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Николас Мехия (Колумбия) – 6:4, 6:4;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – 1:6, 6:3, 6:4;

Вит Коприва (Чехия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 1:6;

Люка Ван Аш (Франция) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) – 6:7 (3:6), 3:6;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Далибор Сврчина (Чехия) – 3:6, 6:3, 4:6.