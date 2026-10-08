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«Мирра очень хорошо сыграла». Бартунькова вспомнила матч с Андреевой на US Open — 2026

«Мирра очень хорошо сыграла». Бартунькова вспомнила матч с Андреевой на US Open — 2026
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26-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вспомнила свой единственный матч с россиянкой Миррой Андреевой. Теннисистки сыграют друг с другом в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай.

Пекин (ж). 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

«Я играла с ней на US Open в последнем для себя матче на турнире. К сожалению, проиграла, но это был отличный матч. Мирра очень хорошо сыграла. Особенно во втором сете борьба была очень плотной. Она показывает хорошие результаты и стала чемпионкой турнира «Большого шлема», – сказала Бартунькова в микст-зоне турнира в Пекине.

«Тысячник» в Пекине проходит с 30 сентября по 11 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

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