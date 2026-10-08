«Мирра очень хорошо сыграла». Бартунькова вспомнила матч с Андреевой на US Open — 2026

26-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вспомнила свой единственный матч с россиянкой Миррой Андреевой. Теннисистки сыграют друг с другом в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай.

«Я играла с ней на US Open в последнем для себя матче на турнире. К сожалению, проиграла, но это был отличный матч. Мирра очень хорошо сыграла. Особенно во втором сете борьба была очень плотной. Она показывает хорошие результаты и стала чемпионкой турнира «Большого шлема», – сказала Бартунькова в микст-зоне турнира в Пекине.

«Тысячник» в Пекине проходит с 30 сентября по 11 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.