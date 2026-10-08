Никола Бартунькова оценила результаты Мирры Андреевой в сезоне-2026

26-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова оценила результаты, которые показывает 19-летняя россиянка Мирра Андреева, перед очным матчем 1/2 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай.

«Здорово, что Мирра уже стала чемпионкой турнира «Большого шлема», хоть она младше меня. Но я стараюсь концентрироваться на себе. Мы немного по-разному играем, у меня несколько иной стиль. Здорово видеть, как молодое поколение пробивается наверх. Я очень рада, что являюсь частью этого поколения», – сказала Бартунькова в микст-зоне турнира в Пекине.

«Тысячник» в Пекине проходит с 30 сентября по 11 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.