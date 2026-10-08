«Во втором сете я доминировала». Андреева — о матче с Александровой на турнире в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что чувствовала во время матча 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине против соотечественницы Екатерины Александровой, занимающей 28-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу Андреевой.

– Что вы чувствовали в концовке тай-брейка второго сета?

– Мне кажется, в первом сете у неё была примерно такая же ситуация. Она вела и подавала на сет, но мне удалось отыграться и выиграть сет.

Во втором сете уже я, мне кажется, вела игру, доминировала. В какой-то момент мне показалось, что она стала играть лучше. Возможно, я допустила пару ошибок. Просто почувствовала, что игра постепенно ускользает от меня, она возвра