Новак Джокович оценил, насколько изменился за последние 10 лет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира Новак Джокович рассказал, изменился ли он за последние 10 лет.

– Что самое лёгкое и самое тяжёлое в том, чтобы быть Новаком Джоковичем? Понял бы Новак Джокович 10-летней давности современного Джоковича?

– Лучшее в том, что я могу делать то, что я люблю, быть успешным в этом. Я влюбился в теннис в четыре года и всё ещё проживаю эту детскую мечту. Также приятно быть отцом двух прекрасных детей и иметь столь замечательную семью. Худшее я не могу сказать, это сложно. Предпочёл бы не отвечать на этот вопрос, чтобы не показалось, будто я жалуюсь на жизнь. Я благословлён, это главное.

Насчёт того, понял бы Новак 10-летней давности современного Новака, думаю да. Особенно в профессиональном плане. Преданность и безумства, что у меня есть, они были у меня и 10 лет назад. В частном порядке, думаю и да, и нет в плане того, понял бы он меня. Конечно, я изменился и это нормально. Мы все меняемся со временем, пытаясь быть лучшей версией себя. Где-то это получается, где-то нет, но в целом я бы себя понял, – сказал Джокович в видео, размещённом на YouTube-канале BB Tennis.