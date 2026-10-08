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«Нас слишком сильно нагружают». Карлос Алькарас раскритиковал календарь АТР-тура

«Нас слишком сильно нагружают». Карлос Алькарас раскритиковал календарь АТР-тура
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас раскритиковал календарь АТР-тура, отметив, что он сильно влияет на количество травм у игроков.

«Посмотрите на игроков, которые получают травмы. Думаю, нас слишком сильно нагружают. Иногда приходится играть на слишком большом количестве турниров и проводить много матчей, и, мне кажется, всё это движется в этом направлении. Я просто хочу пожелать Яннику всего наилучшего в ближайшие месяцы и надеюсь, что у него не будет серьёзных проблем со здоровьем перед следующим сезоном. Надеюсь, скоро его увидеть, но, думаю, организаторам нужно немного внимательнее посмотреть на то, что сейчас происходит с игроками в туре», – сказал Алькарас в видео, опубликованном в AS.

Ранее первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы колена, которая также не позволила ему выступить на US Open – 2026 и североамериканской хардовой серии турниров.

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