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Мирра Андреева впервые в карьере выиграла матч с двумя тай-брейками в рамках WTA-тура

Мирра Андреева впервые в карьере выиграла матч с двумя тай-брейками в рамках WTA-тура
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере одержала победу в матче с двумя тай-брейками в рамках WTA-тура, сообщает Opta Ace. Ранее Андреева обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Также Андреева стала самой молодой участницей, вышедшей в четвёртый полуфинал на турнирах WTA-1000, достигнув этого в возрасте 19 лет 154 дней.

За выход в финал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с чешской теннисисткой Николой Бартуньковой. «Тысячник» в Пекине проходит с 30 сентября по 11 октября. Действующей победительницей соревнований является американка Аманда Анисимова.

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