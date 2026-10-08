Мирра Андреева впервые в карьере выиграла матч с двумя тай-брейками в рамках WTA-тура

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере одержала победу в матче с двумя тай-брейками в рамках WTA-тура, сообщает Opta Ace. Ранее Андреева обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Также Андреева стала самой молодой участницей, вышедшей в четвёртый полуфинал на турнирах WTA-1000, достигнув этого в возрасте 19 лет 154 дней.

За выход в финал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с чешской теннисисткой Николой Бартуньковой. «Тысячник» в Пекине проходит с 30 сентября по 11 октября. Действующей победительницей соревнований является американка Аманда Анисимова.