«В том году я была близка». Мирра Андреева — о попадании на Итоговый турнир WTA

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что для неё значит попадание на Итоговый турнир WTA.

– В это время в прошлом году у вас были очень хорошие шансы отобраться на Итоговый турнир. Не получилось. В этом году ситуация для вас выглядит гораздо оптимистичнее. Что для вас будет значить попадание в восьмёрку лучших?

– Для меня это бы значило очень многое. В том году я была очень, очень близка. Елена [Рыбакина] – давайте не будем о ней говорить (улыбается) – сыграла невероятно. Она заслужила то место в прошлом году. Тут мне нечего сказать.

В этом году я рада, что у меня больше шансов. Я играю лучше. Продолжаю набирать всё больше и больше очков. Всё выглядит хорошо. Я очень рада, что с каждым матчем у меня становится всё больше шансов отобраться, – сказала Андреева на пресс-конференции.