Лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина описала себя тремя словами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина описала себя тремя словами.

«Спокойная, любящая соревноваться (competitive), симпатичная», — сказала Рыбакина на видео для WTA.

27-летняя Рыбакина вылетела со второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, уступив 118-й ракетке мира Алине Чараевой, представляющей Армению, со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Казахстанская теннисистка официально возглавила рейтинг WTA 14 сентября после победы на US Open – 2026. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.