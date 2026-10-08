Медведев объяснил неудачное выступление на североамериканской серии турниров

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев объяснил неудачные результаты во время североамериканской хардовой серии, отметив влияние игровых мячей.

– Ты, Карен [Хачанов] и Андрей [Рублёв] хорошо подходите к азиатской серии турниров. Почему так происходит? Это стечение обстоятельств или просто здесь комфортнее играть?

– Мы разговаривали с Андреем до турнира в Ханчжоу, никто ведь не знает, как и кто может сыграть. Мы неплохо тренировались, и я спросил у него, просто ради интереса: «Мы же раньше в Америке играли этими мячами. Что случилось и почему у нас сейчас там не получается хорошо играть?» И он мне сказал, что для него мячи в Америке стали другими. Они всегда были непредсказуемыми, и мне лично это нравилось, потому что многие не могли попасть в корт, а у меня это получалось, и за счёт этого многие матчи выигрывал. А в этот раз я выходил, бил слева, и всё летело в сетку. Конечно, когда я не могу попасть слева, то мне тяжело выигрывать матчи. Мы тренировались, обсуждали это и пришли к выводу, что в Америке теперь играют другими мячами и ими тяжело играть, причём всем тяжело. Это менее стабильная игра, у тебя должна быть при этом очень хорошая подача, например, как у Саши Зверева, или резкая игра, как у Шелтона или Тиафо с неожиданными резаными и выходами к сетке. Я такого никогда в жизни делать не буду, потому что это просто не по