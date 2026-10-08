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«Есть такая цель». Даниил Медведев — о желании попасть на Итоговый турнир ATP

«Есть такая цель». Даниил Медведев — о желании попасть на Итоговый турнир ATP
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев рассказал, думает ли о попадании на Итоговый турнир АТР – 2026 в Турине, Италия.

– Как думаешь, какой у тебя есть шанс отобраться на Итоговый турнир АТР в Турине, и думаешь ли ты вообще об этом?
– Думаю, что шансов много. И да, скорее я об этом думаю, но у меня не столько желание там быть, сколько желание туда попасть, если можно в принципе понять, что это значит, так как даже сам не до конца понимаю. Но если ты туда попал, значит, ты игрок топ-8, учитывая Янника [Синнера] топ-9 в конце сезона. Значит, ты провёл хороший год, ты молодец. На конкретно на самом турнире быть, если честно, неважно, но цель такая есть, – сказал Медведев в видео в телеграм-канале «Больше!».

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