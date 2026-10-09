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«Не думала с такой точки зрения». Андреева ответила, важно ли ей оставаться в лидерах

«Не думала с такой точки зрения». Андреева ответила, важно ли ей оставаться в лидерах
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева ответила, важно ли для неё оставаться на лидирующих позициях и обыгрывать более молодых игроков.

— Вы — лидер этой группы, если смотреть на рейтинг и достижения. Можете ли вы это принять?
— Да, я согласна. Почему нет? (Улыбается.)

— Насколько важно для вас оставаться лидером, одерживать победы над более молодыми игроками?
— Честно говоря, я не думала об этом с такой точки зрения. Мне кажется, я стараюсь подходить к каждому матчу, не думая ни о возрасте соперницы, ни о её имени, ни о каких-то других вещах. Я просто стараюсь играть против определённого стиля, против которого мне нужно выходить на корт.

Мне кажется, такой подход просто легче для меня психологически — не думать о постороннем. Думаю, если бы вы попытались залезть в голову теннисиста во время матча, это было бы тяжело, потому что мы думаем о множестве вещей. Я лично — точно, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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