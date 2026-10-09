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Котов — о проблемах с коленом: беспокоило меня ещё во время предыдущих турниров

Котов — о проблемах с коленом: беспокоило меня ещё во время предыдущих турниров
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187-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о травме колена, которая беспокоила его во время матча первого круга с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором на «Мастерсе» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Шанхай. 1-й круг
08 октября 2026, четверг. 07:10 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

– Во время матча с Грикспором ты жаловался на колено. Тебя что-то беспокоит?
– Да. Ещё когда за месяц до этого турнира играл на «челленджерах», вышло так, что куда-то побежал, резко, какое-то не такое движение сделал и, как я понял, потянул связки. Колено меня беспокоило ещё во время предыдущих турниров, но я вернулся в Москву, успел потренироваться и вроде всё прошло, но, к сожалению, при счёте 6:4, 2:0 я вновь как-то не так побежал и ощутил неприятные ощущения. Надеюсь, что успею восстановиться за сутки, что у меня есть до следующего матча, и показать там хорошую игру, – сказал Котов в видео, размещённом на YouTube-канале BB Tennis.

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