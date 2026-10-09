«Это очень важно, помогает зарядиться на турнирах». Андреева — о поддержке от команды

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева отметила, что поддержка от команды на корте и вне его — это самое важное, что она может назвать.

— Если говорить о командах в теннисе, о Кончите [Мартинес], вашей маме, агентах. Можете рассказать, насколько важна эта невидимая часть жизни теннисиста, когда есть не просто команда, с которой комфортно, а люди, которые делают всё, чтобы обеспечить твою готовность к матчам: отели, перелёты…

— Конечно. Сначала я всё делала сама. Это было не очень сложно. Конечно, это отнимало у меня силы. Теперь у меня много людей, которые помогают.

Кончита [Мартинес] очень много делает. Мой спарринг-партнёр сильно помогает мне со многими вещами: бронирует корт, относит ракетки к мастеру по натяжке струн. Моя мама, мой папа тоже здесь, они составляют мне хорошую компанию. Всё-таки гораздо приятнее проводить время с семьёй, чем одной.

Я думаю, что хорошая команда вокруг тебя, которая помогает буквально во всём — не только на корте, но и вне его, — это очень важно. Это помогает тебе зарядиться энергией на турнирах, таких как «Большие шлемы».

Не знаю. Для меня это, наверное, одна из самых важных вещей, что я могла бы назвать, — сказала Андреева на пресс-конференции.