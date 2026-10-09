«Немного завидую китайцам». Павел Котов — о теннисной инфраструктуре в Китае

187-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов сравнил условия для тренировок в Китае и России, отметив высокий уровень теннисной инфраструктуры на местных турнирах.

– Почему ты так хорошо всегда играешь в Китае?

– Не знаю (улыбается). На самом деле мне очень нравятся условия здесь, на любом турнире АТР или «челленджере» есть хорошая теннисная база. Если честно, я немного завидую китайцам, потому что у них в любом плюс-минус крупном городе есть теннисный центр, с центральным кортом, с кучей крытых кортов. У нас даже в Москве очень мало подобных мест, где можно было бы тренироваться и иметь такой уровень инфраструктуры. Это ведь не только теннисный корт, там есть и тренажёрный зал, большие раздевалки… Правда иногда бывают проблемы. На одном «челленджере» в Гуанчжоу, например, были проблемы с кондиционированием. Там очень жаркая погода и в помещении находиться было не очень. Но здесь [в Китае] у меня игра идёт, значит, всё хорошо (улыбается)», – сказал Котов в видео, размещённом на YouTube-канале BB Tennis.