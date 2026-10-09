«Хотела бы узнать больше». Андреева назвала места Китая, которые хотела бы посетить

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась, какие места в Китае хотела бы посетить. Спортсменка вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине. За выход в финал она поборется с 34-м номером мирового рейтинга чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

— Вы уже несколько раз приезжали в Китай. Вы выучили несколько китайских слов, делились любимыми блюдами. Есть ли ещё какой-то аспект китайской культуры, который вам хотелось бы узнать лучше?

— Конечно, я бы хотела побывать у Великой Китайской стены, в Запретном городе, немного больше посмотреть центр.

Сейчас мы живём в районе, где я, по сути, провожу время только в отеле, потому что центр, как мне кажется, довольно далеко, я не очень хочу туда ехать, но мне правда хотелось бы больше посмотреть. Это непросто… Я бы действительно хотела когда-нибудь чуть больше узнать о китайской культуре, — сказала Андреева на пресс-конференции.