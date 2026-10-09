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Павел Котов ответил, получает ли поддержку от Федерации тенниса России

Павел Котов ответил, получает ли поддержку от Федерации тенниса России
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187-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал, помогает ли ему на данном этапе карьеры Федерация тенниса России (ФТР).

– Помогает ли тебе сейчас Федерация тенниса России?
– В данный момент нет.

Собираешься к ним обращаться?
– Посмотрим (улыбается), – сказал Котов в видео, размещённом на YouTube-канале BB Tennis.

Ранее Котов вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем круге соревнований Котов сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 7 по 18 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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