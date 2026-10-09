«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 9 октября

В пятницу, 9 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.
Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 9 октября (время московское):
7:00. Артюр Жа (Франция) – Уго Умбер (Франция);
7:00. Адриан Маннарино (Франция) – Флавио Коболли (Италия);
7:00. Рэи Сакамото (Япония) – Андрей Рублёв (Россия);
7:00. Бен Шелтон (США) – Даниэль Альтмайер (Германия);
8:30. Маттео Берреттини (Италия) – Брэндон Накашима (США);
8:30. Янник Ханфман (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США);
8:30. Кентен Алис (Франция) – Александр Блокс (Бельгия);
8:30. Александр Зверев (Германия) – У Ибин (Китай);
10:00. Алекс де Минор (Австралия) – Алекс Молчан (Словакия);
10:00. Карен Хачанов (Россия) – Артур Фери (Великобритания);
10:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Дженсон Бруксби (США);
1:30. Миомир Кецманович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия);
11:30. Александр Бублик (Казахстан) – Томаш Махач (Чехия);
11:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Роман Сафиуллин (Россия);
13:00. Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша);
14:30. И Чжоу (Китай) – Лоренцо Музетти (Италия).