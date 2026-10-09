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Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 9 октября

Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 9 октября
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Сегодня, 9 октября, на хардовых кортах Пекина пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В его рамках состоятся матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 9 октября (время начала — московское):

  • 10:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) – Элина Свитолина (Украина, 6);
  • 14:00. Элисе Мертенс (Бельгия) – Ига Швёнтек (Польша, 8).

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Аманда Анисимова, которая в финальном поединке прошлого года одолела чешку Линду Носкову.

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